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    • Otomobil
    • 10.06.2021 11:48
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    • 10.06.2021 11:48
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    marka lüks araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor

    Otomobil almak isteyenler son dönemde 'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2015 model 218i marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Lüks araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor

    İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model 218i marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 302 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.07.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    07ED333 Plakalı 2015 Model BMW Marka F0661107 Motor No'lu, WBA2F1103FV272305 Şasi No'lu, Rengi Siyah
    Aracın anahtarı ve ruhsatının araçta bulunmadığı görüldü. Araç anahtarı olmadığı için çalıştırılamadı. Kilometresi okunamadı. Motor kaputu ve bagajı açılamadığı için bakılamadı.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Otomobil BMW marka lüks araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor