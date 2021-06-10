Afyonkarahisar İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model BMW 218i marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 302 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.07.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07ED333 Plakalı 2015 Model BMW Marka F0661107 Motor No'lu, WBA2F1103FV272305 Şasi No'lu, Rengi Siyah

Aracın anahtarı ve ruhsatının araçta bulunmadığı görüldü. Araç anahtarı olmadığı için çalıştırılamadı. Kilometresi okunamadı. Motor kaputu ve bagajı açılamadığı için bakılamadı.

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