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    Otomobil uçar gider

    Gelecekte tek kişilik otomobiller artık havada gidecek. 'da testleri olumlu geçen otomobillerin seri üretimi için son aşamaya geliniyor. Otomobilin üreticisi şirketin yetkilisi kuzawa, 2023'te uçan arabanın gerçek yaşamda yerini alabileceğini söyledi.

    Otomobil uçar gider
    Gelecekte tek kişilik otomobiller artık havada gidecek. 'da testleri olumlu geçen otomobillerin seri üretimi için son aşamaya geliniyor. Otomobilin üreticisi şirketin yetkilisi kuzawa, 2023'te uçan arabanın gerçek yaşamda yerini alabileceğini söyledi. Fukuzawa, dünyada 100'ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, yolcu ile yapılan uçuşlarda ise sadece birkaçının başarılı olduğunu belirtti.

    Arabalar uçaklar ve helikopterlerin aksine "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" hava araçları, prensipte kişisel yolculuklar için daha hızlı seyahat imkanı sunuyor.


    Araçların ticarileşmesinin önündeki engeller arasında pil ömrü ve hava trafik kontrolü gösteriliyor.
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