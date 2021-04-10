Sahibinden satılık 74.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri belli oldu. 2021 yılında yükselişe geçen ikinci el araba fiyatları son dönemde sürekli düşüyor. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti. En eski model arabalara bile 30 bin liranın üstünde istendiğini gören vatandaşlar geçen yıl fabrikaların sıfır otomobil üretimi yapmaya başlamasını bekledi. Fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini ifade etti.
69.350 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio
Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?
Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.
Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.
'PİYASALAR HAREKETLENECEK'
İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu.
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.
'İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'
İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.