'ARACI YETKİ BELGESİ OLAN YERLERDEN ALIN'

Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir.

İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait.

Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı.

İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor."

İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 KURAL!

1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.

KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN

2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.