İzmir'de bulunan Aliağa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Dacia Sandero marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 115 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35JR003 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , SD Tipli , H4BB408U096472 Motor No'lu , UU15SDA1A56220283 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,

25 ARALIK 2020 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

ARACIN GENEL BİLGİLERİ:

ARAÇ MARKASI: DACIA

ARAÇ TİPİ : SANDERO STEPWAY TURBO 90 E6 EASY-R

MODEL YILI: 2016

ARAÇ KM: 64.357

ARAÇ PLAKASI : 35 JR 003

ŞASİ NUMARASI:UU15SDA1A56220283

MOTOR NO: H4BB408U096472 (Trafik Özet bilgilerinden yazılmıştır.)

ARAÇ RENGİ : SİYAH

YAKIT CİNSİ : BENZİNLİ

VİTES DURUMU:OTOMATİK TESCİL TARİHİ: 04.07.2017

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