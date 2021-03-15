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    • Otomobil
    • 15.03.2021 10:40
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    • 15.03.2021 10:40
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    2016 model marka araç ucuza satışa çıktı! Tarih belli oldu

    Otomobil almak isteyen vatandaşlar, 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Son ilanlar arasında yer alan 2016 model marka otomobil uygun fiyatıyla dikkat çekti.

    Araç alacaklar dikkat! Ucuza satışa çıkıyor

    İzmir'de bulunan Aliağa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model marka otomobil fiyatıyla araç sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekti. Yayınlanan ilanda araç için 115 bin TL muhammen bedel belirlendiği duyuruldu. 'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.04.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    35JR003 Plakalı , 2016 Model , DACIA Marka , SD Tipli , H4BB408U096472 Motor No'lu , UU15SDA1A56220283 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah ,
    25 ARALIK 2020 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;
    ARACIN GENEL BİLGİLERİ:
    ARAÇ MARKASI: DACIA
    ARAÇ TİPİ : SANDERO STEPWAY TURBO 90 E6 EASY-R
    MODEL YILI: 2016
    ARAÇ KM: 64.357
    ARAÇ PLAKASI : 35 JR 003
    ŞASİ NUMARASI:UU15SDA1A56220283
    MOTOR NO: H4BB408U096472 (Trafik Özet bilgilerinden yazılmıştır.)
    ARAÇ RENGİ : SİYAH
    YAKIT CİNSİ : BENZİNLİ
    VİTES DURUMU:OTOMATİK TESCİL TARİHİ: 04.07.2017

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Otomobil 2016 model Dacia Sandero marka araç ucuza satışa çıktı! Tarih belli oldu