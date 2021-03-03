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    • Otomobil
    • 03.03.2021 14:01
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    • 30.05.2021 10:59
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    65 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri: , , Fiat, Ford, Hyunda, , ...

    65 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda , , Fiat, Ford, Hyunda, , ve şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatrtandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda.

    Sahibinden 65 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri...

    Sahibinden 65 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor.


    SAHİBİNDEN 65 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ

    2003 – 2005 model Renault Megane

    2006 – 2009 model Citroen C3

    2007 – 2009 model Dacia Logan

    2007 - 2014 model Fiat Linea

    2006 – 2009 model Ford Focus

    2005 – 2009 model Ford Fiesta

    2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

    2004 – 2006 model Opel Astra

    2004 – 2006 Model Opel Corsa

    2003 – 2004 model Peugeot 307

    2004 – 2005 model Renault Clio

        Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

        Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

        Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.

        Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

        'NORMALLEŞME İLE PİYASALAR HAREKETLENECEK'

        İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu.

        Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.

        'İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'

        İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.

        'ARACI YETKİ BELGESİ OLAN YERLERDEN ALIN'

        Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:

        "Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir.

        İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait.

        Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?
        Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı.

        İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor."
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        Haberler Otomobil Sahibinden 65 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot...