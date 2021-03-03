Sahibinden 65 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault'un en popüler modelleri yer alıyor.
SAHİBİNDEN 65 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra
2004 – 2006 Model Opel Corsa
2003 – 2004 model Peugeot 307
2004 – 2005 model Renault Clio