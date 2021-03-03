'NORMALLEŞME İLE PİYASALAR HAREKETLENECEK'

İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.

'İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'

İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken" diye konuştu.