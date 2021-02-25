2020 yılsonu finansal gerçekleşmelerini açıklayan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, yerli otomobile lastik tedariki konusunda çalıştıklarını söyledi. Alper, "Hem Lassa hem Bridgestone lastikleri bir elektrikli arabaya hizmet edebilecek yetkinlikte. İki markamız da hali hazırda dünya üzerindeki birçok elektrikli araca bu hizmeti veriyor" dedi.



EŞARJ'I BÜYÜTECEK

Elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanında büyüme planları yaptıklarını da anlatan Alper, "Bu alanda Eşarj firmasının yüzde 80'ini satın aldık. Bu istasyonları Türkiye'ye yaymaya başladık. Yurtiçi yatırımlarımızın yanında yurtdışına da bunu ihraç ediyoruz. Yakın zamanda TEMSA, İsveç'e elektrikli otobüs satmıştı, hemen akabinde Eşarj gerekli istasyonlarının ihracatını tamamladı. Dolayısıyla biz bu konuda hazırız ancak şu anda Enerji Bakanlığı'mızın yaptığı bir altyapı değerlendirmesi var. Bu süreç tamamlandığında biz de desteklemeye ve büyümeye hazır durumdayız" diye konuştu.





KORDSA, AVRUPA'YA BAKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, online sohbet toplantısı düzenleyen Alper, yaptığı stratejik yatırımlar ve endüstriye yön veren teknolojileriyle güçlendirme alanlarını genişleten Kordsa'nın ABD'den sonra Avrupa pazarına odaklandığını da belirterek, "Avrupa müşterilere şu an Türkiye'deki mükemmeliyet merkezimiz ve kompozit yatırımlarımızdan hizmet veriyoruz. Ama bu yeterli değil. Avrupa'da kompozit yatırımlarına bakıyoruz. İnorganik veya organik büyüme fırsatlarını inceliyoruz. Ancak bu süreçler uzun sürüyor" dedi. Sabancı Topluluğu olarak 90 yıllık sermaye ve bilgi birikimini artık Türkiye'nin dışına taşımaları gerektiğini aktaran Alper, şöyle konuştu: "Hudutların dışına taşımamız gerekiyor. Bu anlamda da önemli büyüme akslarımız Kordsa, çimento ve SabancıDx'tir. Diğer şirketlerimizin ihracat potansiyeli yüksek. Dolayısıyla yurtdışında yatırım yaparken, Türkiye içerisinde de daha fazla ihracat getirisi olan işlerde büyüyeceğiz."



TÜRKİYE'YE GÜVENİMİZ TAM

CENK Alper, Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, şöyle konuştu: "Avrupa ve ABD üçüncü çeyrekte çok zorlandı ama orada da son çeyrekte bir artışı görüyoruz. Gelirlerimizin yüzde 90'ına yakını Türkiye'den geliyor. Hedefimiz bunu artırmaya devam etmek. Türkiye'ye olan güvenimiz tam." Sabancı Holding CFO'su Barış Oran ise Türkiye ekonomisinin 2020'de çok kuvvetli bir büyüme dönemini tamamladığını söyledi. Oran, "Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Büyümemizin 2020'de yerel ekonomiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'deki talepteki büyüme, yurtdışındaki talebe göre çok daha yüksek seyretti. Bu sene için de dış ülkelerde, ABD ve Türkiye'yi çok etkileyen Avrupa'da talepteki artışın dengelenmesini bekliyoruz" dedi.



'YENİ NORMAL'İN OYUN KURUCUSUYUZ

Cenk Alper, yeni dönemle ilişkin şu ipuçlarını verdi: "2021 yılı teknoloji ve inovasyonun gücünü arkamıza aldığımız ve 'yeni normal'de oyun kuruculuğa odaklandığımız bir yıl olacak. Bu kapsamda Topluluk vaadimizi "Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz" olarak değiştirdik."





5 YILDA BİR SABANCI DAHA

Önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin hedefleri de paylaşan Cenk Alper, Sabancı Topluluğu'nun 100'üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla 2 kat büyümeyi hedeflediklerine dikkat çekerek, "Bir Sabancı daha yaratacağız. Yani 200 milyarlık büyüklüğe ulaşacağız. Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz" diye konuştu. Yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümeyi hedeflediklerini belirten Alper, "Hali hazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6'ya ulaşmış durumda. 'Yeni ekonomi'nin banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13'e yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



KÂRI 5 MİLYARA DAYANDI

TOPLANTIDA Sabancı Holding'in 2020 yılsonu finansal sonuçları da paylaşıldı. Buna göre, holdingin kârı yüzde 26 artarak 4 milyar 768 milyon TL'ye çıktı. Cenk Alper "Pandemiye rağmen, sağlam mali yapımız sayesinde çok başarılı bir dönemi geride bıraktık" diye konuştu.



ENERJİSA HALKA ARZINI ORTAĞIYLA GÖRÜŞECEK

SABANCI Holding CFO'su Barış Oran ise EnerjiSA'nın halka arzı konusunda önceliğin şirketi temettü ödeyen bir firma haline getirmek olduğunu, sonra halka arzın gündeme alınabileceğini belirtti. Oran, halka arz için ortakları E.ON ile görüşeceklerini söyledi.