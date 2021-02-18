SON DAKİKA: TOGG'dan duyuru: Gemlik Tesisi'nin alt yapı çalışmaları tamamlandı

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz 2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.
DEMİR MONTAJA BAŞLANDI
TOGG'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; boyahane, enerji, gövde ve giriş binalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı, boyahane binası temelinin demir montajının başladığı duyuruldu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:
"Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.