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    • Otomobil
    • 02.02.2021 16:46
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    • 02.02.2021 16:46
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    Hepsini geri çağırmıştı! 'dan 158 bin aracı ile ilgili flaş karar!

    , 'deki 158 bin ve aracı, düzenleyicilerin çarpışma riskini artırabileceği endişesiyle arızalı dokunmatik ekranlarla ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmaya başladı.

    Tesla'dan 158 bin aracı ile ilgili flaş karar!

    , 'ya Ocak ayında geri çağırma talebinde bulunan bir mektup gönderdi. Tesla o sırada yanıt vermedi. Ancak etkilenen arabaların sürücüleri, bundan sonra ne yapacaklarına dair e-postalar almaya başladıklarını bildirdi.

    Sorun, 2012 ile 2018 yılları arasında üretilen sedanları ve 2016 ile 2018 arasındaki 'leri etkiliyor. Sorunun, ekranlarda kullanılan ve bir dizi güvenlik sorununu etkileyebilecek bellek yongasıyla ilgili olduğu bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sorunların arasında arka görüş kamerası görüntülerinin ısıtma, iklimlendirme, buz çözme kontrollerinin kaybı ve otopilot özelliği ile ilişkili olası sesli uyarılar yer alıyor.

    Tesla'dan etkilenen müşterilere gönderilen e-posta, sorunları kabul ediyor ve etkilenen modelleri geri çağırmaya "gönüllü olarak" karar verdiğini belirtiyor.

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    Haberler Otomobil Hepsini geri çağırmıştı! Tesla'dan 158 bin aracı ile ilgili flaş karar!