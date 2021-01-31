SON DAKİKA! Türkiye otomotiv pazarında Avrupa ülkelerini solladı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 23 DARALDI

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlenen verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomotiv pazarı (binek, ağır ve hafif ticari) geçen yıl yüzde 23,6 azalışla 14 milyon 86 bin 918 seviyesinde gerçekleşti. 2019'da ise 18 milyon 443 bin 305 adetlik satış olmuştu.

Otomobil pazarı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 azalarak 11 milyon 961 bin 182'ye ve ticari araç pazarı da yüzde 18 düşerek 1 milyon 793 bin 353 adede geriledi.