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    • Otomobil
    • 31.01.2021 11:35
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    • 31.01.2021 11:35
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    SON DAKİKA! Türkiye otomotiv pazarında Avrupa ülkelerini solladı

    Türkiye koronavirüs salgınına rağmen, geçen yıl otomotiv pazarında gösterdiği başarı ile 25 Avrupa ülkesini geride bıraktı ve 6'ncı sıradaki konumunu korudu. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 23 daralırken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu.

    Türkiye otomotiv pazarında Avrupa ülkelerini solladı

    Türkiye otomotiv pazarı, geçen yıl salgına karşın gösterdiği performansla 25 Avrupa ülkesini geride bırakırken, 2020'nin ikinci yarısında yükseldiği 6'ncı sıradaki konumu da korudu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını özellikle ilk dönemde birçok sektörde olumsuzluklar yaşanmasına neden olurken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

    Geçen yıl Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi faktörler, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı. Konuya ilişkin uluslararası kabul gören veriler de bu durumun gerçekliğini ortaya koyuyor.

    AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 23 DARALDI
    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) derlenen verilere göre, Avrupa Birliği (AB-26) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile Birleşik Krallık'ın dahil olduğu pazar toplamına göre, otomotiv pazarı (binek, ağır ve hafif ticari) geçen yıl yüzde 23,6 azalışla 14 milyon 86 bin 918 seviyesinde gerçekleşti. 2019'da ise 18 milyon 443 bin 305 adetlik satış olmuştu.

    Otomobil pazarı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 azalarak 11 milyon 961 bin 182'ye ve ticari araç pazarı da yüzde 18 düşerek 1 milyon 793 bin 353 adede geriledi.

    SATIŞLARINI ARTIRAN AVRUPA ÜLKESİ YOK
    Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde, AB, Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre geçen yıl satışını artıran bir ülke olmadı.

    Bir önceki yıla göre en fazla düşüş yüzde 40,6 ile Hırvatistan, yüzde 34 ile Bulgaristan ve yüzde 33,9 ile Portekiz'de yaşandı.

    Avrupa'nın önemli ülkelerinden Almanya'da satışlar bu dönemde yüzde 18,7, Fransa'da yüzde 23,8, İngiltere'de yüzde 28,3, İtalya'da yüzde 26,6 ve İspanya'da yüzde 31,3 geriledi.

        TÜRKİYE, SATIŞLARINI ARTIRAN TEK ÜLKE OLDU
        AB, EFTA ülkeleri ve Birleşik Krallık'ı kapsayan toplam pazarda, satışlarını artıran tek ülke Türkiye olarak belirlendi.

        2020 sonunda Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 61,8 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı, yüzde 57,5 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında da 6'ncı ve yüzde 77,2 artışla Avrupa ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü ülke olarak yer aldı.

        AB ve EFTA ülkeleri, Birleşik Krallık ve Türkiye otomotiv pazarında (binek, hafif ve ağır ticari) 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin satış adetleri ve değişim oranları şöyle;

        2020 2019 Değişim
        (yüzde)
        Ülke
        Almanya 3.266.749 4.017.059 -18,7
        Fransa 2.100.021 2.755.695 -23,8
        İngiltere 1.967.656 2.742.852 -28,3
        İtalya 1.564.670 2.132.630 -26,6
        İspanya 1.030.744 1.501.244 -31,3
        Belçika 511.107 644.046 -20,6
        Polonya 510.153 656.258 -22,3
        Hollanda 429.832 537.777 -20,1
        İsveç 330.215 418.478 -21,1
        Avusturya 291.833 382.033 -23,6
        İsviçre 269.205 351.094 -23,3
        Danimarka 233.248 264.244 -11,7
        Çekya 228.834 281.423 -18,7
        Norveç 180.885 189.824 -4,7
        Portekiz 176.992 267.827 -33,9
        Macaristan 153.968 190.084 -19,0
        Romanya 145.012 186.933 -22,4
        Finlandiya 112.971 133.520 -15,4
        İrlanda 112.122 145.104 -22,7
        Yunanistan 88.710 122.873 -27,8
        Slovakya 84.909 113.863 -25,4
        Slovenya 63.108 86.829 -27,3
        Lüksemburg 50.814 61.572 -17,5
        Litvanya 47.594 58.291 -18,4
        Hırvatistan 43.803 73.707 -40,6
        Bulgaristan 29.663 44.977 -34,0
        Estonya 22.756 32.226 -29,4
        Letonya 16.773 22.598 -25,8
        GKRY 11.981 14.763 -18,8
        İzlanda 10.590 13.481 -21,4
        Toplam 14.086.918 18.443.305 -23,6
        2020 2019 Değişim
        (yüzde)
        Ülke
        Türkiye 796.200 491.947 61,8

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        Haberler Otomobil SON DAKİKA! Türkiye otomotiv pazarında Avrupa ülkelerini solladı