SON DAKİKA! Türkiye otomotiv pazarında Avrupa ülkelerini solladı

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Türkiye otomotiv pazarı, geçen yıl salgına karşın gösterdiği performansla 25 Avrupa ülkesini geride bırakırken, 2020'nin ikinci yarısında yükseldiği 6'ncı sıradaki konumu da korudu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını özellikle ilk dönemde birçok sektörde olumsuzluklar yaşanmasına neden olurken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.
Geçen yıl Kovid-19'un Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, alınan güçlü önlemler ve özellikle ertelenen talepler nedeniyle artan satın alma iştahı gibi faktörler, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı. Konuya ilişkin uluslararası kabul gören veriler de bu durumun gerçekliğini ortaya koyuyor.
AVRUPA OTOMOTİV PAZARI YÜZDE 23 DARALDI
Otomobil pazarı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 24,3 azalarak 11 milyon 961 bin 182'ye ve ticari araç pazarı da yüzde 18 düşerek 1 milyon 793 bin 353 adede geriledi.
SATIŞLARINI ARTIRAN AVRUPA ÜLKESİ YOK
Bir önceki yıla göre en fazla düşüş yüzde 40,6 ile Hırvatistan, yüzde 34 ile Bulgaristan ve yüzde 33,9 ile Portekiz'de yaşandı.
Avrupa'nın önemli ülkelerinden Almanya'da satışlar bu dönemde yüzde 18,7, Fransa'da yüzde 23,8, İngiltere'de yüzde 28,3, İtalya'da yüzde 26,6 ve İspanya'da yüzde 31,3 geriledi.
TÜRKİYE, SATIŞLARINI ARTIRAN TEK ÜLKE OLDU
2020 sonunda Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 61,8 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı, yüzde 57,5 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında da 6'ncı ve yüzde 77,2 artışla Avrupa ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü ülke olarak yer aldı.
AB ve EFTA ülkeleri, Birleşik Krallık ve Türkiye otomotiv pazarında (binek, hafif ve ağır ticari) 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin satış adetleri ve değişim oranları şöyle;