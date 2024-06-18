Muğla’da 6 kilometrelik tatil kuyruğu! 3 günde 500 bin araç giriş yaptı: Turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı

YÜZDE 100 DOLULUK

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, uygulama noktalarında jandarma ve polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıttı, Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı.

3 GÜNDE 500 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

İl geneline 3 günde yaklaşık 500 bin araç giriş yaparken, Muğla-Antalya karayolundaki 6 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.



ÇEŞME'DE NÜFUS 1 MİLYONA DAYANDI

Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar, İzmir'in popüler tatil beldelerinden biri olan Çeşme'ye akın etti. İlçenin nüfusu 1 milyona dayandı. Çeşme'de bayram yoğunluğu olduğunu belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Otellerimiz beklediğimiz doluluğa ulaştı. Şu anda çok otellerimizde yer kalmadı. Neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık diyebiliriz" dedi. Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlar, İzmir'in popüler tatil beldelerinden biri olan Çeşme'ye akın etti. Normal şartlarda yaklaşık 50 bin olan ilçe nüfusu, gelen tatilcilerle birlikte 1 milyona ulaştı. Çeşme'de 9 günlük bayram yoğunluğu yaşadıklarını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Otellerimiz beklediğimiz doluluğa ulaştı. Şu anda çok otellerimizde yer kalmadı. Neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık diyebiliriz. Çarşılarımız, plajlarımız oldukça yoğun. Hatta bazı plajlara gidişler tıkanmış durumda. Çeşme'ye gelmek isteyen tatilcilerimiz muhakkak rezervasyon yaptırarak gelmesini öneririz" dedi.

ARTIK KAPIDA VİZE VAR

"'Çeşme' deyince 'tatilde son durak' aklımıza gelir ama çok öyle değil artık kapıda vize var" diyen Demir, "Kapıda vizeyle Çeşme'den sonra Yunan Adaları'na da tatile gitmek mümkün olabiliyor. Kapıda vizeyle buraya giden ve dönenlerin yine Çeşme'deki otellerimize, esnafımıza ekonomik olarak katkıları oluyor. Çok sorulan bir soru 'Kapıda vize Türkiye turizmine veya kapıda vizenin kullandığı bölgelerde zarar veriyor mu,' Biz bunu seviyoruz. İnsanlarımız tatile çıksın, yurt dışına gitsin. Dolayısıyla da buradan giderken, gelirken bir hareket oluyor. Atalarımızın bir sözü var 'Harekette bereket vardır' diye. Biz bu bereketi Çeşme'de yaşıyoruz" diye konuştu. YÜZDE 20'Sİ DIŞ TURİZMDEN

Kurban Bayramı tatilinin iç turizmde daha etkili olduğunu aktaran Demir, "Bu demek değil ki dışarıdan da misafirimiz gelmedi. Geliyor. Zaten şu anda sezona girmiş durumdayız. Sezondaki doluluklarımızın yüzde 20'ye kadar olan kısmı rezervasyonlarımızı dış turizmden alıyoruz. Hatta bu çoğalarak gidiyor. Çeşme'nin 3-4 aylık sezonuna baktığımızda Avrupa. Çin, Japonya ve diğer ülkelerimizden turist alıyoruz. Özellikle internet üzerinden alınan rezervasyonlarda, Türkiye turlarının içine muhakkak Çeşme'yi, Alaçatı'yı koyarak geliyorlar. Bu sistem oturmaya başladı. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da seyahatin bu şekle dönüşmesini bekliyoruz. Bunun da doğru bir seyahat tipi olduğuna inanıyoruz. Hepimiz, kendi otelimizi, kendi uçağımızı tercih ederek, sevdiğimiz, istediğimiz bölgelere tatilde gidebilmenin en doğru tatil yapma kültürü olduğunu düşünüyoruz" dedi.