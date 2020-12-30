Sorunun asıl kaynağı ise şu: Özel verilerimizi giderek daha fazla cihazla paylaşıyoruz ve bu verileri güvende tutmak için güvendiğimiz sistemlerin daha karmaşık hale gelmesi de işleri zorlaştırıyor.



TRAFİĞE 11 AYDA 953 BİN 605 ARACIN KAYDI YAPILDI

Türkiye'de ocak-kasım döneminde 953 bin 605 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 494 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3,8 artarak 23 milyon 170 bin 769'dan, 24 milyon 64 bin 532'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 102 bin 636 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 64,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,2 ile kamyonet, yüzde 12 ile motosiklet takip etti. Araçların yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 10,3 azaldı. Taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, traktörde yüzde 5,1 artarken, motosiklette yüzde 33,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,7, minibüste yüzde 13,3, kamyonette yüzde 8,4, kamyonda yüzde 8,2 ve otomobilde yüzde 6,2 azalış görüldü.

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 52,9 artış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 108,9, traktörde yüzde 81,8, kamyonette yüzde 81, otomobilde yüzde 51,3, motosiklette yüzde 27,8, otobüste yüzde 27,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 artarken minibüste yüzde 27 azaldı.

Ocak-kasım döneminde 953 bin 605 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 42 bin 494 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 911 bin 111 arttı.