9 ay sonra bir ilk yaşandı! Sahibinden 2. el otomobil alacaklar dikkat! Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, A Haber canlı yayınında 2. el araçlarda fiyatlar düşmeye devam edecek mi? sorusunu yanıtladı. Kasım ayında araç fiyatlarının yüzde 6 ila yüzde 12 arasında araç fiyatlarının düştüğünü belirten Yalçın, neden olarak Türk Lirası'nın değerlenmesini ve 2. el ile sıfır otomobillere ilginin azalmasını gösterdi.
Koronavirüs salgınının başlangıcının ardından sıfır otomobil üretiminin azalması ve talebin artması nedeniyle ikinci el otomobil fiyatları artarken; salgında ikinci dalga ile birlikte satışlar yeniden azaldı. Kasım ayında otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17, ekime göre ise yüzde 34 oranında geriledi.
Talep azaldığı için fiyatlar geri gelmeye başladı diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Tüketici 2. el araç almak yerine bekleme politikasına girdi" dedi.
"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"
Araç kampanyalarının devam edeceğini belirten Yalçın, "Satıcı da esnaf da stoktaki araçları biran evvel elindeki araçları çıkarmak için fiyatları geri çekmek zorunda kaldılar. Kasım ayında başladı, Aralık ayında da devam edecek. Sıfır araç kampanyalarında büyük bir artış olacak, bu da ikinci el araç fiyatlarını düşürecek." ifadelerini kullandı.