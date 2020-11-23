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    • Otomobil
    • 23.11.2020 09:55
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    • 23.11.2020 10:01
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    'ndan e- sistemi ile araç satışı! Birçok piyasa fiyatının altında satılıyor

    , gümrüklerde el konan ve ticari araçların satışını e- sistemiyle gerçekleştirmeye devam ediyor. İhale sonucunda otomobiller piyasa fiyatının altında satılıyor. Son zamanlarda klasiklere girecek otomobiller de satışa çıkmaya başladı. İşte Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkartılan otomobiller ve şaşırtan fiyatları.

    Bakanlık satıyor! Fiyatı çok ucuz...

    Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile araç satışına devam ediyor. Otobüsten spor otomobile kadar birçok araç ihale ile satılıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre birçok araç, gerçek fiyatının çok çok altında satılıyor.

    İşte o ilanlar…



    2012 model Neoplan otobüs

    İhale başlangıç tutarı: 562 bin 500 lira

    Satışa esas bedel: 750 bin lira

    2010 model Audi Q7

    İhale başlangıç tutarı: 450 bin lira

    Satışa esas bedel: 600 bin lira

    1985 model Pontiac Trans AM

    İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira

    Satışa esas bedel: 540 bin lira


    2010 Ford Mustang

    İhale başlangıç tutarı: 375 bin lira

    Satışa esas bedel: 500 bin lira

    2013 model Jeep Grand Cherokee

    İhale başlangıç tutarı: 337 bin 500 lira

    Satışa esas bedel: 450 bin lira


    2013 Volkswagen Passat 2.0 dizel

    İhale başlangıç tutarı: 189 bin 450 lira

    Satışa esas bedel: 252 bin 600 lira


    2015 model Audi A6

    İhale başlangıç tutarı: 168 bin 750

    Satışa esas bedel: 225 bin lira


    1998 model Land Rover Discovery

    İhale başlangıç tutarı: 32 bin 400 lira

    Satışa esas bedel: 43 bin 200 lira

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    Haberler Otomobil Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihale sistemi ile araç satışı! Birçok otomobil piyasa fiyatının altında satılıyor