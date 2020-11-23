Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemi ile araç satışına devam ediyor. Otobüsten spor otomobile kadar birçok araç ihale ile satılıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre birçok araç, gerçek fiyatının çok çok altında satılıyor.
İşte o ilanlar…
2012 model Neoplan otobüs
İhale başlangıç tutarı: 562 bin 500 lira
Satışa esas bedel: 750 bin lira
2010 model Audi Q7
İhale başlangıç tutarı: 450 bin lira
Satışa esas bedel: 600 bin lira
1985 model Pontiac Trans AM
İhale başlangıç bedeli: 405 bin lira
Satışa esas bedel: 540 bin lira
2010 Ford Mustang
İhale başlangıç tutarı: 375 bin lira
Satışa esas bedel: 500 bin lira
2013 model Jeep Grand Cherokee
İhale başlangıç tutarı: 337 bin 500 lira
Satışa esas bedel: 450 bin lira
2013 Volkswagen Passat 2.0 dizel
İhale başlangıç tutarı: 189 bin 450 lira
Satışa esas bedel: 252 bin 600 lira
2015 model Audi A6
İhale başlangıç tutarı: 168 bin 750
Satışa esas bedel: 225 bin lira
1998 model Land Rover Discovery
İhale başlangıç tutarı: 32 bin 400 lira
Satışa esas bedel: 43 bin 200 lira