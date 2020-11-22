İMAR BARIŞI: 7 milyon 285 bin vatandaşımız imar barışı müracaatı yapmıştır ve 25 milyar 315 milyon TL'lik Yapı Kayıt Belgesi tahsil edilmiştir.

DEPREM VERGİLERİ: Deprem vergileri kapsamında devletimiz 17 yılda 147 milyar lira deprem vergisi toplamıştır. Bunun 8 katı yani 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcanmıştır. Bu para yalnızca depremin yaşandığı yerlerde mi harcanmıştır? Hayır. Deprem öncesinde hazırlık için devletimiz Türkiye'yi kapsayan hazırlık, güçlendirme ve önleme çalışmaları yapmıştır. Riskli binlerce kamu binası güçlendirilmiştir. Okullar, barajlar yapılmış, afetzede vatandaşlarımıza sosyal destekler sağlanmıştır.