Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.

Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında geçerlidir.