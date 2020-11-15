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    • 23.11.2020 12:03
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    Kasım 2020 90.900 TL tutarında, 48 ay vadeyle satılıyor! Fakat bu tarihte bitiyor!

    Fiat merak edilen 2020 model güncel sıfır araç modellerinin en yeni fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte Fiat Egea, 500, 500L, 500X, Panda, Fiorino Panorama ve Doblo Panaroma modellerinin merak edilen güncel fiyat listesi...

    43000 TL peşinat aylık 2.820 TL taksitle otomobil alın!

    Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda 43000 TL peşinat aylık 2.820 TL taksitle Fiat Agea otomobile talep var.

    FIAT KASIM 2020 FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Egea Hatchback 43.000 TL Peşin, Aylık 2.820 TL Taksitle

    Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 90.900 TL tutarında, 48 ay vade, 1,46% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir.

    Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.

    Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 03.10.2020-02.11.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
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    Haberler Otomobil Kasım 2020 Fiat Agea 90.900 TL tutarında, 48 ay vadeyle satılıyor! Fakat bu tarihte bitiyor!