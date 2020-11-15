2021 yılında da 2. el araba fiyatlarının değişmeyeceğini artışın devam edeceğini belirten uzmanların açıklamalarına bir yeni yorum da TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı'dan geldi. Kundakçı, 2021 ikinci el otomobil fiyatlarının değişmeyeceğini hatta 2021'in ilk yarısına kadar ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatların devam edeceğini açıkladı.
İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor
2021 İKİNCİ EL ARABA FİYAT TAHMİNİ
Arz-talep dengesinin bozulması ile birlikte ikinci el piyasasında artışın devam etmesine neden olan olan bir diğer etken de, ikinci el otomobilin yatırım aracı olarak kullanılması oldu. Fiyatların 2021 yılında da artışa devam edeceğini açıklayan uzmanların yorumlarından sonra vatandaşlar ikinci el araba al sat yapmaya ya da ikinci el arabayı yatırım aracı olarak görmeye başladı. TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi. İkinci el araba fiyatlarının artış seviyesinin oldukça yüksek olduğunu aktaran Kundakçı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." dedi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 2021'DE NASIL OLACAK, ARTACAK MI?
Pandeminin etkisiyle vatandaşların yatırım araçlarına yönelmesi, toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların araç almak istemesi ve bankaların ikinci el araç piyasasına özel kampanyalar yapması gibi çeşitli nedenler vatandaşları ikinci el araba almaya yönlendirdi. 2. el araba fiyatları 2021 'de tahmini ne kadar olacak araştıran vatandaşlar, ikinci el otomobil fiyat artışı devam edecek mi öğrenmek istiyor. Bu durumu hatırlatan Kundakçı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." değerlendirmesini yaptı.
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI NEDEN ARTIYOR?
İkinci el araba fiyatlarının henüz üretime yeni araç girdiği için biraz daha artışta olacağını açıklayan Kundakçı, ülkemizde dözviz kurunda yaşanan artışlardan dolayı fiyat artışlarının devam edeceğini açıkladı. Yeni üretime girecek araçların maliyetinin oldukça yüksek olacağını açıklayan Kundakçı, ikinci el araba fiyatları düşer mi merak eden vatandaşlara, 2021 yılının ilk altı ayına kadar artış beklediğini belirtti.
Serkan Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz."