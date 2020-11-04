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    • 25.12.2020 11:11
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    Hepsi ihaleye çıktı! 'ndan yarı fiyatına satılık araba! İşte satılan lüks araçlar ve markalar

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Araç sahibi olmak isteyenlerin bir diğer durağı da oldu. Gümrükte takılan araçları düşük fiyatla satışının sağlandığı Eihale.gov.tr sitesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görerek araştırılıyor. Bu siteye üye olunduktan sonra rahatlıkla araçların satışlarına katılım sağlanabiliyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu uygun fiyatlı araçlardan bazıları ve e-ihale hakkında merak edilen tüm detaylar… İşte piyasa fiyatının altında satılan araçlar…

    takvim.com.tr
    Ticaret Bakanlığı'ndan yarı fiyatına satılık araba! Hepsi ihaleye çıktı!

    Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

    İşte ihalede satılan araçlar
    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

    Opel Vectra

    İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

    Peugeot Partner

    İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira

    E-İHALE NEDİR?

    Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

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    Haberler Otomobil Hepsi ihaleye çıktı! Ticaret Bakanlığı'ndan yarı fiyatına satılık araba! İşte satılan lüks araçlar ve markalar