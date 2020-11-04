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İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira

E-İHALE NEDİR?

Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

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