

KISA MESAJ İLE TRAMER SORGULAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Kısa mesaj ile sorgulama yapmak için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile anlaşmalı olarak hizmete başlamıştır. Bütün operatörler üzerinden ücretli olarak verilen hizmette vatandaşlar 5664'e kısa mesaj göndererek araç hasar geçmişini, araç detay bilgilerini ve eksper raporuna göre değişen parçalara ait verileri anında öğrenebilirler. Tüm operatörler üzerinden sorgulama 8.5 TL olarak ücretlendirilmiştir.

HASAR GEÇMİŞİ BİLGİSİ SORGULAMA

Aracın plaka bilgisi girilerek yapılan sorgulama sırasında aracın daha önceden karıştığı kazalara dair hasar bilgilerine erişilir. Bilgiler kaza tespit tutanağında yer alan kaza şekli, tarihi ve kazanın hasar kaydının tutarı şeklinde belirtilir. (Örnek: 1.1.2015 ERP- Çarpma 507 TL)

Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına araç plakasını yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin.

Eğer sorgulama yapılan aracın eksper raporu varsa; bu raporda yer alan hasar geçmiş bilgilerine de erişebilir.

Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARIHI yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (PARCA 35ABC001 1.1.2015)

ARAÇ DETAY BİLGİSİ SORGULAMA

Aracın plaka bilgisi girilerek; aracın markası, modeli, daha önce yaşanan plaka değişimi, tescil edildiği iller, araç türü değişimi, son sahiplik süresi, kasko, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu ve kaskosuz geçen süre bilgilerine erişebilir. Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına DETAY boşluk PLAKA yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001)

DEĞİŞEN PARÇA BİLGİSİ SORGULAMA

Değişen parça bilgisi sorgulaması sırasında; kaza tarihi, toplam parça tutarı, toplam işçilik tutarı, değişen parça bilgisi, değişen parçanın orijinallik bilgisi ve değişen parça adedi gibi veriler öğrenilebilir.

Telefonun mesaj bölümünü açın ve boş mesaj ekranına PARCA boşluk PLAKA boşluk KAZA TARİHİ yazıp 5664'e kısa mesaj gönderin. (DETAY 35ABC001 1.1.2015)