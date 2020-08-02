En ucuz arabalar ve modeller 50-60 ve 70 bin lira altında alınabiliyor

50-60 ve 70 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar tarafından aratılıyor. Kısa süre içerisinde bir araba almak isteyen ancak çok fazla bütçesi olmayanlar ikinci el araçları araştırıyor. İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşer?
Araba satışı yapan bayilerin, üretim olmadığı için alıcının sıfır araç talebini karşılayamaması ikinci el araçlarının fiyatlarını artırmasına neden oldu. Sıfır otomobil stoğunun olmadığını bilen vatandaş haliyle ikinci el otomobile yönelince, yeni fiyatlar karşısında şoke oldu. Fırsatçılıkta sınır tanımayan ikinci el araba satıcıları, "sıfır ikinci el arabalar" ilanı vererek satışlar yapmaya başladı. Aynı otomobilin sıfırı ile neredeyse aynı fiyatın ilana eklenmesi, vatandaşı çileden çıkardı. Vatandaşlar tüketici bayiden aynı aracın sıfırını bulmayınca, ikinci el araba satan bayilerden otomobil tedarik etmek istiyor. Bunun bedelini de nakit olarak çok ağır ödüyor.
İkinci el araba fiyatlarındaki ani artışın nedeni nedir?
İkinci el araba piyasasında şu an düşük kilometresi olan araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Örneğin 50 – 100 bin lira arasında 10 yaşında bir araç bulmak neredeyse imkansız. Önceden yüksek kabul edilen 100 – 150 km bile şu an neredeyse sıfır araç olarak kabul ediliyor. Düşen faiz oranlarından kendisine pay çıkarmaya çalışan satıcılar, önceden 100 bin liraya sattığı bir otomobili iki katı fiyatına satabiliyor. İhtiyacını hemen karşılamak isteyen tüketiciler yüzünden her geçen gün trafikte yaşlı ve güvensiz araçların artmasına neden oluyor.
70 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
1998 2006 Renault Laguna Modelleri,
2004 Nissan Micra Modelleri,
2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri ,
60 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,
2000 2002 Fiat Brava Modelleri,
2001 Skoda Fabia Modelleri,
1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,
1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,
2007 2014 Fiat Linea Modelleri,
1998 2000 Ford Ka Modelleri,
1999 2004 Fiat Marea Modelleri,
50 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
Ford Focus 1.6. Gold Collectin,
BMW 3 Serisi 320i,
Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,
Renault Megane dCi Authentique,
Opel Corsa 1.3 CDTI,
Renault Clio 1.2 Extreme,
Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,
Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,
Opel Vectra 1.6 Comfort,
Nissan Micra 1.2 Tekna
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction