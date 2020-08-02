Sahibinden 2.el otomobil için beklenen gün! Pejo, Toyota, Nissan, Opel, Renault, Dacia, Fiat... .



İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.

Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyaların devam ettirilmesi de otomotiv sektörü adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şu an araba alınır mı 2020 yılının en belirsiz soruları arasında yer alıyor. Bazı vatandaşlar ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görürken bazı vatandaşlar da bütçelerine uygun olan aracı bulamamaktan şikayet ediyor.