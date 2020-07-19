Sahibinden 50 bin TL ve 100 TL altı satın alabileceğiniz bütçe dostu otomobilleri sizler için haberimizde derledik. Bir otomobili beğendiğinizde, o otomobil için istenen ücretleri araştırın. Diyelim ki, sizin beğendiğiniz otomobil için 20 TL istenirken, aynı özelliklerde, aynı durumda, aynı model ve marka bir otomobil için 10 TL isteniyorsa, sizin alacağınız araç piyasanın üstünde bir fiyata satılıyor demektir. İşte Dacia Fiat Renault Peugeot Citroen ve Honda araba modelleri fiyatları.... son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAHİBİNDEN 50 BİN TL VE 100 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!
1) 2016 model Fiat Linea
2) 2012 model Chevrolet Cruze
3) 2012 model Chevrolet Aveo
1000 TL YA DA 2000 TL FAZLADAN BÜTÇE AYIRIN!
1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.
KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN
2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.
FİYATI İYİCE ARAŞTIRIN
3- Her malın bir satın alma ve satma fiyatı vardır, birde her malın kendi sahibine göre fiyatı. Bizi en çok sıkan
aracın piyasa değerinin üzerinde fiyatlandırılması oluyor. Bu yüzden satın almak istediğiniz marka model otomobili,
birden fazla yerden araştırıp, fiyat analizi yapın.
SATICIYI ARAMAKTAN KORKMAYIN
4-Bildiğiniz üzere eskisi gibi ikinci el araç pazarına gidip otomobil bakma dönemleri artık yok denecek kadar az. Her ikinci el almak isteyen kişi internet sitelerinden ikinci el otomobil bakıyorlar. Bu durumu göz önünde bulundurarak satıcıyla iletişime geçmekten çekinmeyin. Kesinlikle satıcıya araç hakkında merak ettiklerinizi sorun ve tatmin edici cevaplar almaya çalışın.
GÖZLE GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
5- Telefonla görüştükten sonra kesinlikle otomobili gözünüzle de görün. Bunu yaparken dilerseniz bir ekspertiz servisinde ya da tanıdık bir sanayi ustasının dükkanında buluşun. Bu şekilde bir buluşma gerçekleştirirseniz hem aracı canlı bir şekilde görmüş hem de almaya karar verdim dediğinizde araca tüm ayrıntısına kadar baktırma fırsatı bulmuş olacaksınız.
TRAMER SORGULAMASINI YAPIN
6- Hayatımıza son yıllarda tramer sorgulama sistemi katıldı. Aracın motor ya da plakasını bu servise sorgulatarak kaza ve muayene geçmişi hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz hem de kolayca. Ancak bu sisteminde yanlış çalıştığı bazı durumlar oluyor. Bu yüzden hem plaka hem de şase numarasından sorgulamanızı yapın, ekstra olarak da çalıştığınız ya da tanıdığınız bir sigorta acentası varsa almak istediğiniz otomobili ona da sorgulatın. Ekstra olarak da motor ve şase numaralarını ruhsatta yazanla karşılaştırın.