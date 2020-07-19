İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Rölantideki sarsıntısına bakın. Normalden fazlaysa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde sıkıntı var demektir.

Egzozdan çıkan seslere dikkat edin ve olağandışı sesler var mı kontrol edin.

Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş problemi var mı kontrol edin.

El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu aracı 1. vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirmeye çalışarak deneyebilirsiniz. Eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.

Aynı şekilde, 1. vitesteyken frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın.

Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.

Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir.

Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.

Yolda hızla giderken direksiyonu kullanmakta güçlük çekiyorsanız ya lastikler inmiştir ya da ön takımda sıkıntı vardır.

Aracı asla rot ve balans ayarı yaptırmadan almamalısınız çünkü ayar bozukluklarına genelde bozuk bir parça neden olmaktadır.

Aracınız yavaş bir hızla giderken tık tık sesleri çıkartıyorsa, süspansiyonda sıkıntı var demektir.

Test sürüşünüz sırasında aracın klimasını da kontrol edin. Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.

Son olarak, sakin bir yere geçip el freninizi çekin. Vitese geçirip yavaşça ayağınızı debriyajdan çekin. Normal şartlarda arabanızın istop etmesi gerekir. Etmiyorsa debriyajında bir problem var demektir.