Sahibinden 50 bin 75 bin TL altı satın alabileceğiniz bütçe dostu otomobilleri sizler için haberimizde derledik. Bir otomobili beğendiğinizde, o otomobil için istenen ücretleri araştırın. Diyelim ki, sizin beğendiğiniz otomobil için 20 TL istenirken, aynı özelliklerde, aynı durumda, aynı model ve marka bir otomobil için 10 TL isteniyorsa, sizin alacağınız araç piyasanın üstünde bir fiyata satılıyor demektir. son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de