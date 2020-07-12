Sahibinden 50 bin 75 bin TL altı satın alabileceğiniz bütçe dostu otomobilleri sizler için haberimizde derledik. Bir otomobili beğendiğinizde, o otomobil için istenen ücretleri araştırın. Diyelim ki, sizin beğendiğiniz otomobil için 20 TL istenirken, aynı özelliklerde, aynı durumda, aynı model ve marka bir otomobil için 10 TL isteniyorsa, sizin alacağınız araç piyasanın üstünde bir fiyata satılıyor demektir. son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SAHİBİNDEN 75 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ!
İşte sahibinden 50 ve 75 bin TL altı satın alabileceğini ikinci el araba modellerinin listesi;
1) 2016 model Fiat Linea
2) 2012 model Chevrolet Cruze
3) 2012 model Chevrolet Aveo
4) 2016 model Citroen Citroen C Clysee
5) 2017 model Peugeut 301
6) 2017 model Dacia Sandero
7) 2010 model Honda City