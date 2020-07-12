BANKALAR FAİZLERİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

Ford kampanyaları: 2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya

Ford kampanyaları

Ford, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulayacağı binek araç kampanyası ile tüketicilere düşük taksik, sıfır faiz ve peşin alımlar için fırsatlar sunuyor.

Ford'un ticari araçlar için hazırladığı kampanya da binek araçlarda olduğu gibi 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında ödeme olarak peşin ödemeyi tercih edenler için 2020 model Connect ve Ranger hariç tüm ticari modellerde %3, Connect ve Ranger araçlarda ise %4 indirim uygulanıyor.

Ayrıca her iki kampanyada da Ford'un kamu bankaları ile iş birliği fırsatından yararlanabilir, %0,49 faizle otomobil ya da ticari araç sahibi olabilirsiniz.

Ford modelleri

Otomobil: Fiesta, Focus, Mondeo, S-MAX, Galaxy

Performans: Mustang, Ford GT, Fiesta ST, Ranger Raptor

SUV: Yeni Kuga, Ecosport, Edge, Yeni Ranger

Yolcu taşımacılığı: Tourneo Courier, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Transit Minibüs

Ticari: Transit Connect, Transit Courier, Transit Custom, Transit Van, Transit Kamyonet

Gelecek araçlar: Puma, Focus ST