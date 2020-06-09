Otomobilde düşük faizli kredi kampanyaları sonrasında, showroom trafiği arttı. Bayilerin telefonları kilitlendi. Google'da aramalar iki katına çıktı. İkinci elde de hareket vardı. 1 aylık satış, 1 haftada yapıldı. Kamu bankalarının düşük faizli otomobil kredi kampanyaları sonrası otomotiv sektöründe büyük bir hareketlilik yaşandı. Telefonla ve web sitesi üzerinden randevu alan tüketiciler, bayilere koşunca showroom trafiği gözle görülür şekilde arttı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADARDIR?

Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.

ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.

ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.

-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.

ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.

Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.

-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

Kimler ÖTV İndiriminden Yararlanabilir?

01.01.2020 tarihinden yayınlanan Resmi Gazete'de engelli vatandaşların ÖTV indiriminden yararlanma kapsamı belirlenmiştir. Buna göre; ÖTV'siz sıfır araç alabilecek kişilerde kategorize edilmiştir:

• Şehit yakınları ( şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

• Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

• Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler

ÖTV indiriminden yararlanmaya hak kazanan grupta yer alan kişiler ellerindeki rapor ile istedikleri araç galerisinden taşıt alabilirler. ÖTV indirimi ile satın alınan araç 5 yıl boyunca satılamaz.

ÖTV indirimiyle otomobil nasıl alınır?

Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.

ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.

-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.

ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.

Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.

-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

Sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olan araçların alımında geçerli olan ÖTV indiriminin miktarı vatandaşlar tarafında sıklıkla araştırılıyor. Normal şartlarda ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18'lik KDV eklenir ve bu şekilde araçların satış fiyatı ortaya çıkar. Engelli raporu ile sıfır araç alımlarında yüzde 40'a yakın bir indirim söz konusu olur.

2020 Honda Kampanyaları

Yeni Civic Sedan İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar Ocak ayında 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.

2020 Nissan Kampanyaları

Yeni Nissan Micra ve Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai'de 50.000 TL için 18 ay %0,59 faiz fırsatı** Mayıs ayı boyunca sizi bekliyor. * Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2019 yılları arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelidir. ** Kredi kampanyası belirtilen modeller için Qashqai'de 1.3 Tekna ve Sky Pack otomatik, 1.5 Visia otomatik ve 1.5 Tekna düz vites hariç NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.

2020 Ford Kampanyaları

Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.



2020 Skoda Kampanyaları

Kodiaq Kampanyaları; Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi Karoq Kampanyaları; SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi Superb Kampanyaları; SKODA'nın amiral gemisi Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi Octavia Kampanyaları; Ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya ara yüzü ile Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya

HAZİRAN AYI 2020 OTOMOBİL KAMPANYALARI

Marka marka güncel liste

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

C3 AIRCROSS SUV SHINE

1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 185.000 TL

C-ELYSEE FEEL

1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

DACİA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 127.092 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL

FİAT

EGEA SEDAN Easy

1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 103.900 TL

EGEA HATCHBACK Street

1.4 Fire 95 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

PANDA URBAN

1.2 69 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

500L Mirror

1.4 Fire 95 HP MT Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 139.900 TL

FİAT 500X Urban

1.0 120HP Firefly MT Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

FİAT 500 Popstar

1.2 Fire 69 HP MTA Mayıs ayı kampanyalı fiyatı: 133.900 TL

FORD

Ford Fiesta Titanium

5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

Ford Focus

Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin Kampanyalı Fiyatı 167.200 TL

Ford EcoSport Style

SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Kampanyalı fiyat 164.200 TL

HONDA

Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı 162.200 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Mayıs ayı liste fiyatı 116.551 TL

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 148.800 TL

Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Haziran liste fiyatı 160.600 TL

KİA

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

KİA Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS Kampanyalı iyatı 138.300 TL



Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Haziran ayı fiyatı 179.900 TL

MINI

3 KAPI Otomatik Benzin Cooper / 1499 / 136BG Fiyatı 199.296 TL



MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 137.500 TL

Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT Fiyatı 197.500 TL

NİSSAN

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL

Yeni ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

PEUGEOT

208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı 185.000 TL

308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Haziran fiyatı 129.523 TL

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 113.900 TL

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Haziran fiyatı 110.900 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Haziran fiyatı 164.500 TL

Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Fiyatı 193.900 TL