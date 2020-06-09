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    • Otomobil
    • 09.06.2020 18:17
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    • 09.06.2020 18:20
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    'den ya ilişkin açıklama: Üretim başladı

    'nin, global operasyonlarda tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tedbir amacı ile durdurduğu üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başladı. Yapılan açıklamada, "Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Honda'dan 'siber saldırı' açıklaması

    'nin, global operasyonlarda tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tedbir amacı ile durdurduğu üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başladı.

    Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, Honda Motor Co tarafından ya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapılma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran'da tedbiren durdurulan üretim, bugün yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye'de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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