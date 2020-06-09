Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.06.2020 16:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 16:16
    ABONE OL

    devi 'ya şoku! Üretim durduruldu!

    devi ’nın sözcüsü yaptığı açıklamada küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının nedeniyle durduğunu bildirdi. Açıklamada, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığı, ancak Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra , ve 'daki fabrikalardaki üretimin durma halinin sürdüğü belirtildi.

    Otomotiv devine siber saldırı şoku! Üretim durduruldu!

    sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

    Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

    Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra , ve 'daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.

    Haberler Ekonomi Otomotiv devi Honda'ya siber saldırı şoku! Üretim durduruldu!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri