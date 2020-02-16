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6 bin liraya

'da sitesindeki bir ilan şaşırttı. 2001 model , 990 euroya (6 bin TL) satılıyor. 130 bin kilometrede olan ve pazarlıkla 900 euroya kadar ineceğini belirten otomobilin sahibi, "Sadece 2 parça değişti. mutlu olur. Çünkü ben çok ama çok temiz kullandım" dedi.

6 bin liraya Audi
Almanya'da sitesindeki bir ilan şaşırttı. 2001 model , 990 euroya (6 bin TL) satılıyor. 130 bin kilometrede olan ve pazarlıkla 900 euroya kadar ineceğini belirten otomobilin sahibi, "Sadece 2 parça değişti. mutlu olur. Çünkü ben çok ama çok temiz kullandım" dedi.

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