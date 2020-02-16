Almanya'da ikinci el otomobil sitesindeki bir ilan şaşırttı. 2001 model Audi A4, 990 euroya (6 bin TL) satılıyor. 130 bin kilometrede olan ve pazarlıkla 900 euroya kadar ineceğini belirten otomobilin sahibi, "Sadece 2 parça değişti. Alan mutlu olur. Çünkü ben çok ama çok temiz kullandım" dedi.
- Otomobil
- 16.02.2020
- Gazete
6 bin liraya Audi
Almanya'da ikinci el otomobil sitesindeki bir ilan şaşırttı. 2001 model Audi A4, 990 euroya (6 bin TL) satılıyor. 130 bin kilometrede olan ve pazarlıkla 900 euroya kadar ineceğini belirten otomobilin sahibi, "Sadece 2 parça değişti. Alan mutlu olur. Çünkü ben çok ama çok temiz kullandım" dedi.
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