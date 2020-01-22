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  • 23.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:20

Otomobil-araç fiyatları - , , Toyota, , ve ...

ayı otomobil kampanyaları - Ocak ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Kış aylarına geldiğimiz Ocak ayının sonlarına doğru araç kampanyalarında yenileri gündeme geldi. Sıfır araç kampanyaları başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2020'yi takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.

Ocak 2020 araba kampanyaları: Otomobil-araç fiyatları

Ocak 2020 ile birlikte vatandaşlar yeni otomobil kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de en fazla satan araç markaları olan Honda, Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen ve Fiat öne çıkıyor. Bazı markalar da yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanyalar düzenliyor. 2020 Yılına girdiğimiz bugünlerde araba firmaları yeni yıla özel kampanyalar düzenleme telaşına girdi.
Bankaların sıfır otomobiller için faizleri 0,49'a çekmesi sektörü bir nebze olsun canlandırdı. Bu anlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank anlaşmalı araç markalarına cazip krediler veriyor.

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