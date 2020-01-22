Ocak 2020 ile birlikte vatandaşlar yeni otomobil kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de en fazla satan araç markaları olan Honda, Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen ve Fiat öne çıkıyor. Bazı markalar da yıl sonu hedeflerini tutturmak için kampanyalar düzenliyor. 2020 Yılına girdiğimiz bugünlerde araba firmaları yeni yıla özel kampanyalar düzenleme telaşına girdi.

Bankaların sıfır otomobiller için faizleri 0,49'a çekmesi sektörü bir nebze olsun canlandırdı. Bu anlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank anlaşmalı araç markalarına cazip krediler veriyor.

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