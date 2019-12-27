Yerli otomobil test sürüşü ne zaman? Yerli otomobil nerede kaç adet ve model üretilecek? Bugün tanıtımı yapılacak yerli otomobile ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre yerli otomobil üretim tesisinin yeri, üretim miktarı ve model sayısı belli oldu. Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli otomobil üretim tesisinde kaç kişinin çalışacağı dahi belirlendi. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

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