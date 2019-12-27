Yerli otomobil ismi adı nedir? Yerli otomobilin özellikleri nedir? Gibi sorular bugün arama motorlarına tavan yapmış durumda. Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün Gebze'de Erdoğan'ın test sürüşü ile yapılacak. 5 şirketin ortak yaptığı ve maliyeti 10 milyonu bulan ilk yerli otomobilin resmi de yayınlandı. Peki yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobilin markası yani adı ne olacak? İşte merak edilenler.... Yerli otomobilin fiyatı ise en çok merak edilen konuların başında bulunuyor. Şimdiden ortalıkta bir çok rakam dolaşıyor. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu.

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