Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 27.12.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 10:30

in markası ismi ne olacak? İşte göz dolduran özellikleri

Türkiye bugün nefesini tuttu. Çünkü bir rüya olarak görülen tanıtılacak. Bu bağlamda Türkiye için büyük bir gün yaşanacak. 2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobil nihayet görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı 'ın katılımı ile ilk ni vatandaşa anlatacak. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin 'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü. Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. Peki yerli otomobil markası ismi nedir? İşte yerli otomobilin göz dolduran özellikleri...

Yerli otomobilin markası ismi ne olacak? İşte özellikleri

Yerli otomobil ismi adı nedir? Yerli otomobilin özellikleri nedir? Gibi sorular bugün arama motorlarına tavan yapmış durumda. Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün Gebze'de Erdoğan'ın test sürüşü ile yapılacak. 5 şirketin ortak yaptığı ve maliyeti 10 milyonu bulan ilk yerli otomobilin resmi de yayınlandı. Peki yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak, yerli otomobilin markası yani adı ne olacak? İşte merak edilenler.... Yerli otomobilin fiyatı ise en çok merak edilen konuların başında bulunuyor. Şimdiden ortalıkta bir çok rakam dolaşıyor. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriYerli otomobilin markası ismi ne olacak? İşte göz dolduran özellikleri
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri