Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, ön gösterimi yapılan Türkiye'nin Otomobiline ilişkin, "Ön gösterim aracı tasarım olarak son derece şık, albenisi son derece yüksek. Bu işlerde araç ekonomisi kadar tasarım ekonomisi de önem taşır. Çok güçlü bir tasarım olduğunu görüyorum hem SUV hem de sedan modelinde." dedi. ASO Başkanı Özdebir ise otomobilin hızının 4,5 saniyede 100 kilometreye çıkabildiğine dikkati çekerek, bunun benzinli araçlarda yakalanamayacak bir performans olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çağdaş, markadan bağımsız şekilde bir Türk vatandaşı olarak bugüne şahit olduğu çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu anlamda bu projeyi sanki kendim yapmışım gibi mutlu oldum gerçekten." diye konuştu.