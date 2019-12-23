Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini açıklamasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte yerli otomobil hakkındaki detayları merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki, yerli otomobil ne zaman satışa sunulacak? Yerli otomobil özellikleri neler olacak? İşte tanıtım tarihine dair bilgiler... Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile de ulaşacak aracın tek dolum bataryada 500 kilometreyi yakalaması hedefleniyor. Şu an piyasada kullanılan elektrikli araçlar arasında en yüksek menzil Tesla'ya ait. Tesla 3 Model S Long Range'in menzili 335 mile (539 km) kadar çıkıyor.

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