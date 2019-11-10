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  • 10.11.2019 18:14
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 18:15

: indirimi ile Tiguan, , ve f otomobiller ne kadar?

n11.com online alışveriş platformu, tarihinde satışa sunulan marka otomobillere yüzde 26 oranında indirim sunuyor. kapsamında bir kişi yalnızca bir otomobil satın alabiliyor. Volkswagen Tiguan, , ve f otomobiller sadece 11 Kasım 2019 tarihinde n11.com web sitesinde ve mobil uygulamasında satışta olacaktır. n11.com indirim kampanyası gereği müşterilere uygun fiyatlara alışveriş yapma imkanı sunmuştur. Bu uygulama kapsamında kendi sitesinde indirim kuponları görünmektedir. İndirim kuponlarını kampanya gününden önce farklı uygulamalar ile vermiştir. Şimdi de yapılan alışverişin ardından kupon veriyor.

11.11 indirimi ile Volkswagen otomobiller ne kadar?

n11.com'da araba kampanyası… 11.11 kapsamında 9 10 11 Kasım tarihlerinde birçok online alışveriş sitesi özel indirimler sunuyor. n11.com, Volkswagen Tiguan, Passat, Polo ve Golf marka otomobillerde indirimli araba kampanyası başlattı. Kampanya sayfasında kullanılan otomobil görselleri, satışa sunulan otomobillerden farklı donanıma sahip olabilir. Şu an için genellikle Çin'de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor. İşte modeller ve fiyatları:

N11 İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İndirim saat 00.00, 12.11.2019 tarihinde sona erecek

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