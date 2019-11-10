n11.com'da araba kampanyası… 11.11 kapsamında 9 10 11 Kasım tarihlerinde birçok online alışveriş sitesi özel indirimler sunuyor. n11.com, Volkswagen Tiguan, Passat, Polo ve Golf marka otomobillerde indirimli araba kampanyası başlattı. Kampanya sayfasında kullanılan otomobil görselleri, satışa sunulan otomobillerden farklı donanıma sahip olabilir. Şu an için genellikle Çin'de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor. İşte modeller ve fiyatları:

N11 İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İndirim saat 00.00, 12.11.2019 tarihinde sona erecek

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