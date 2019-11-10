n11 indirimi! Saat kaçta başlayacak? Dünya Alışveriş günü tarihe 11 Kasım olarak geçti. Bu nedenle pek çok marka ürünlerini indirimli satmaya hazırlanıyor. Makul alışveriş yapmak isteyen müşteriler bu kampanyayı merak ediyor. Peki bugüne özel indirim yapan alışveriş sitesi n11'in indirimi nedir? Saat kaçta başlayacak? Bütün ayrıntılar haberimizde... Şu an için genellikle Çin'de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor.

İNDİRİM GÜNÜ

1993'te Nanjing Üniversitesi'nde başladığı söylenen festival yalnızlığı kutlamak için belirlenmiş bir gün. Tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihin "11/11/xxxx" olması sonucunda, yalnızlığı temsil eden "1" sayısını en çok bulunduran tarih olması.

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