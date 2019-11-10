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  • 10.11.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 17:42

ne zaman saat kaçta başlayacak?

! Saat kaçta başlayacak? Bugün dünya indirim günü. Bu sebeple birçok marka ürün fiyatlarını indiriyor. Uygun ücretli ürünlere yönelmek isteyen vatandaşlar bu kampanyayı takip ediyor. Peki bugüne özel hareket eden alışveriş sitesi n11'in indirimi nedir? Saat kaçta başlayacak? n11.com; elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden Türkiye’nin nadide el sanatlarına kadar farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden milyonlarca ürün, alışveriş yaptıkça kazandıran yapısı ile üyelerine yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. n11.com, müşteriler tarafında güven ve kolaylık, mağazalar tarafında ise işbirliği ve e-ticareti geliştirme odaklı bir yaklaşım izlemektedir.

n11 indirimi saat kaçta başlayacak?

n11 indirimi! Saat kaçta başlayacak? Dünya Alışveriş günü tarihe 11 Kasım olarak geçti. Bu nedenle pek çok marka ürünlerini indirimli satmaya hazırlanıyor. Makul alışveriş yapmak isteyen müşteriler bu kampanyayı merak ediyor. Peki bugüne özel indirim yapan alışveriş sitesi n11'in indirimi nedir? Saat kaçta başlayacak? Bütün ayrıntılar haberimizde... Şu an için genellikle Çin'de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor.

İNDİRİM GÜNÜ

1993'te Nanjing Üniversitesi'nde başladığı söylenen festival yalnızlığı kutlamak için belirlenmiş bir gün. Tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihin "11/11/xxxx" olması sonucunda, yalnızlığı temsil eden "1" sayısını en çok bulunduran tarih olması.

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