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  • 06.09.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 14:09

kaymak tabakanın peşinde!

İsraf kelimesini dilinden düşürmeyen 'li Başkanı , kaymak tabakanın peşine düştü. A.Ş.'de görev yapan 68 üst düzey İBB yöneticisine, eşlerine ve çocuklarına belediye bütçesinden ödenme şartıyla özel sağlık sı ihalesi açtı.

İşçiler umurunda bile değil! Kaymak tabakanın peşinde!

Göreve gelmesinin hemen ardından işçi kıyımlarıyla gündeme gelen Başkanı , bir skandala daha imza attı.

'İsraf' kelimesini dilinden düşürmeyen İmamoğlu, A.Ş.'de görev alan 68 üst düzey İBB yöneticisi, çocukları ve eşlerine özel sağlık sı için ihale açtı.

KAYMAK TABAKANIN PEŞİNDE
4 gün sonra yapılacak olan ihale ile toplamda 241 kişinin özel sağlık sigortası İBB bütçesinden ödenmesi şartına bağlandı.

İmamoğlu'nun gereksiz araç diyerek hizmet araçlarını göstermesi, zamlar ve işçi kıyımı yaparken aynı zamanda belediye bütçesinden özel sağlık sigortası ihalesi açması kaymak tabakanın peşine düştüğünü açıkça ortaya koydu.

Açılacak olan bu ihale sosyal medyada büyük tepki gördü.

İşte ihalenin belgeleri:

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