Göreve gelmesinin hemen ardından işçi kıyımlarıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir skandala daha imza attı.
'İsraf' kelimesini dilinden düşürmeyen İmamoğlu, İSBAK A.Ş.'de görev alan 68 üst düzey İBB yöneticisi, çocukları ve eşlerine özel sağlık sigortası için ihale açtı.
KAYMAK TABAKANIN PEŞİNDE
4 gün sonra yapılacak olan ihale ile toplamda 241 kişinin özel sağlık sigortası İBB bütçesinden ödenmesi şartına bağlandı.
İmamoğlu'nun gereksiz araç diyerek hizmet araçlarını göstermesi, zamlar ve işçi kıyımı yaparken aynı zamanda belediye bütçesinden özel sağlık sigortası ihalesi açması kaymak tabakanın peşine düştüğünü açıkça ortaya koydu.
Açılacak olan bu ihale sosyal medyada büyük tepki gördü.
İşte ihalenin belgeleri:
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