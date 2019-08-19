Otomobil Kampanyaları - Faizlerin inmesi ile otomobil piyasası hareketlendi. Bankaların birbiri ardına taşıt kredisi indirim kararları sektöre ilaç oldu. Bu bağlamda araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyaları 2019'da. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu. Peki hangi araba ne kadar? İşte peşinat ve taksit oranları