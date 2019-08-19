2020 model Opel Astra makyajlanmış kasası ile büyüledi! Yeni Opel Astra fiyatı ve özellikleri nedir?

2020 Opel Astra makyajlanmış yeni kasası ile yine hayranlarını adeta büyüledi. Kullanıcılarının karşısına hatchback ve sedan olmak üzere iki farklı seçenek ile çıkan yeni 2020 model Opel Astra, şık tasarımı ve tatmin edici donanım özellikleri ile yine bu yılın en çok beğenilen araçları arasında yerini aldı. Hacmi 1.2 ve 1.4 litre olan turbo motorlarla donatılan makyajlı Astra'da benzinli üniteler için güç baremi 110 bg (1.2 PureTech 110 ve 130 bg) ile 145 bg (1.4 T - 1.2 L) arasında değişiyor. Evet, 1.4 T Astra'larda güç değeri 150 bg idi ancak Opel, bu ufak düşüşle beraber WLTP'ye göre 100 km'de 5.2 ile 5.9 litre arasında değişen tüketim değerleri sunuyor. PSA imzalı 1.2 PureTech modeller sadece 6 ileri manuel şanzımanla alınabilirken 1.4 motor 7 ileri CVT ile eşlenmiş.

19.08.2019 11:25 - Son Güncelleme: 19.08.2019 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





