Kurban Bayramı sonrasında ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketlendi. Bankaların faiz indirim kararı ile oto pazarları doldu taştı. Bu bağlamda Vatandaşlar yüksek fiyatlı sıfır araçlar yerine ucuz sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Sizler için güzel bir haber hazırladık. Haberimizde en uygun fiyatlı otomobil modellerini bulabilirsiniz.