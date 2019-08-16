Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor. Hal böyle olunca da ufak döviz hareketleri ya da üreticilerin fiyat politikaları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ani artışlar yaşanabiliyor. Birçok sürücü, akaryakıt fiyatlarının artması ile kafasından "Az yakıtla çok yol nasıl yapılır?" sorusunu geçiriyor. Hem bu fiyat artışlarından daha az etkilenmek hem de insanların kafasında yer eden sorulara cevap vermek için otomobillerin nasıl daha az yakıt tükettiğini sizin için derledik.
Otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Arabalar nasıl az yakar? İşte en az benzin yaktıran yöntemler
Artan benzin fiyatları sonucunda sürücüler en az yakıt yakan arabaları ve en az yakıt harcatan yöntemleri merak diyor. Bu bağlamda yapılması gerekenleri haberimizde derledik. Öncelikle motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir. Peki otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Arabalar nasıl az yakar?
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