22 Temmuz güncel otomobil kampanyaları açıklandı. İşte Renault, Kia, Volkswagen, Honda, Fiat araba fiyatları ve tüm detaylar. Örnek vermek gerekirse; Volkswagen Ticari Araç'ın faiz kampanyası ile Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL'ye yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizle kredi kullanmak mümkün. Aynı zamanda Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise Fransız Renault. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor.