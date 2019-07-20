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  • 21.07.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 06:54

, yarım milyona yakın aracını geri çağırdı!

basınında yer alan haberlerde, İsveçli devi ’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı!
basınında yer alan haberlerde, İsveçli devi 'nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER
Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström'e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90'ların olduğu belirtildi.

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