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  • 17.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:54

2019 Temmuz nasıl yapılır? İşte hesaplama

2019 Temmuz nasıl yapılır? İşte hesaplama. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün . Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr'den şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV larını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor. Peki 2019 MTV Temmuz GİB Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV otomobil vergisi hesaplama

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