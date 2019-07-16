Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor. Peki 2019 MTV Temmuz GİB Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV otomobil vergisi hesaplama