Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 24.06.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 11:34

Sıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor

Sıfır otomobil almak isteyenler için avantajlar devam ediyor. Hurda indirimi, indirimi ve bayi ile pazarlık yaparak uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz... Bununla birlikte 1.600 cc'ye kadar olan otomobillerde ÖTV'de 15 puanlık indirimle birlikte toplamda yaklaşık olarak 25 bin liraya kadar daha uygun fiyatlara otomobil sahibi olabiliyorsunuz.

Sıfır otomobillerde kampanyalar devam ediyor. Hurda indiriminde matraha göre yılbaşına kadar 15 bin liraya varan avantaj ve 30 Haziran 2019'a kadar sürecek olan Özel Tüketim Vergisi'nde 15 puanlık indirimle otomobil sahibi olmak avantaja dönüşüyor. Sıfır otomobil alırken hurda aracınız olmasa da satış bayileri ellerindeki hurda otomobiller üzerinden işlem yaparak tamamı olmasa da büyük kısmını müşterileri lehine kullandırıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriSıfır otomobilde avantaj sürüyor! 63 bin 900 liraya satılıyor
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri