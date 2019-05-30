Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.
Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.
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