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  • 30.05.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:07

resmen tanıtıldı!

Fransız otomotiv devi yeni modeli 508 Sedan SW'yi tanıttı. 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Avrupa pazarında tanıtılması beklenen modelin tasarımı otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Peki 2020 özellikleri nelerdir? Peugeot 508 Sedan SW ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar...

Yeni Peugeot 508 Sedan'ın başarılı tanıtım ve satışa sunulma sürecinin ardından Peugeot, 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak.

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