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BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Hafta başında 1 serisinin yeni yüzünü paylaşan BMW'den bir bomba daha geldi. BMW, kompakt SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi. BMW'nin SUV modellerindeki yeni tasarım diline kavuşan model, X3, X5 ve X7 gibi 'abileri' ile aynı yüze kavuştu. Peki BMW X1 hangi özelliklere sahip olacak? BMW'nin yeni yüzünü sergilediği X1'deki eski modele göre neler değişti? İşte BMW X1'in ortaya çıkan yeni görüntüleri ve merakla beklenen özellikleri...

30.05.2019 12:53 - Son Güncelleme: 30.05.2019 12:53
BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Alman üretici BMW, aynı hafta içinde ikinci yeniliğini gözler önüne serdi.

BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Münih merkezli şirket, hafta başında kompakt hatchback modeli 1 Serisi'nin üçüncü neslini tanıtmıştı.

BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Şimdi ise, markanın c-segment SUV modeli X1'in makyajlı versiyonu görücüye çıktı.

BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Markanın SUV modellerindeki yeni tasarım diline kavuşan model, X3, X5 ve X7 gibi 'abileri' ile aynı yüze kavuştu.

BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Bu kapsamda X1'in böbrek şeklindeki ızgaralarında da boyut artışı gerçekleştiği fark ediliyor.

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