BMW SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi! İşte 2019 model BMW X1'in özellikleri

Hafta başında 1 serisinin yeni yüzünü paylaşan BMW'den bir bomba daha geldi. BMW, kompakt SUV modeli X1'in makyajlı versiyonunu sergiledi. BMW'nin SUV modellerindeki yeni tasarım diline kavuşan model, X3, X5 ve X7 gibi 'abileri' ile aynı yüze kavuştu. Peki BMW X1 hangi özelliklere sahip olacak? BMW'nin yeni yüzünü sergilediği X1'deki eski modele göre neler değişti? İşte BMW X1'in ortaya çıkan yeni görüntüleri ve merakla beklenen özellikleri...

30.05.2019 12:53 - Son Güncelleme: 30.05.2019 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





