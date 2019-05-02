Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 02.05.2019 10:43
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 12:43

Otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte en ucuz arabalar

Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı.

Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Peki sahibinden araba ilanları arasında en çok satan otomobil markası hangisi? İşte sahibinden en çok satılan otomobiller. Sahibinden 2.el oto alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte cevapları

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriOtomobil almayı düşünenler dikkat! İşte en ucuz arabalar
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri