Yaklaşan yaz ayları öncesinde araç sahiplerine önemli uyarılar geliyor. Özellikle uzun yola çıkacak araç sahiplerinin sürüş güvenliği açısından yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kış lastiklerini çıkarttırarak yaz lastiklerinin takılması gerektiği uzmanlarca vurgulanıyor. Yaz lastikleri, kış dışında kalan tüm mevsimlerde performanslı olarak kullanılabilir. Yaz lastikleri ılımlı hava koşulları için tasarlanmış olan lastiklerdir ve dört mevsim lastikleri ile benzerlik gösterir. ... Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar.

YAZ LASTİKLERİ NE ZAMAN TAKILACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek. Böylelikle, araçlarda yaz lastiklerinin 1 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanması gerekiyor. Sürücülerin güvenlik açısından yaz lastiklerini takmaları şart.

YAZ LASTİĞİ NASIL GÜVENLİK SAĞLAR?

Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar. Diş desenleri, kış lastiklerine göre daha az oyuğa sahiptir. Bu sayede kauçuk maddesinin yola daha iyi temas etmesi sağlanmıştır. Yaz lastiği daha sessiz ve yumuşak bir performans gösterir. Aracın yüksek derece performans göstermesi için yaz aylarında yaz lastikleri kullanılmalıdır. Mevsiminde kullanılmayan lastikler aracın çekiş gücünde kayıplara sebep oluyor.

KIŞ LASTİKLERİ 7 DERECENİN ALTINDA GÜVEN SAĞLIYOR

Kış lastiklerinin hamur karışımı 7 derecenin altında otomobilin yere tutunmasını daha iyi sağlıyor. Soğuk hava şartlarında daha güvenli yol alınmasına katkıda bulunan kış lastikleri, çok yoğun olmayan kar yağışlarında da yaz lastiklerine oranla daha iyi performans gösteriyor.

FREN MESAFESİ KISALIYOR

Kuru zeminde 50 km/s hızla giderken aracınızı durdurmak istediğinizde, yaz lastikleri ile fren mesafeniz kış lastiklerinden 1,5 metre daha kısa oluyor.

LASTİK HAVALARINA DİKKAT EDİN

Lastik havaları aracın yol tutuşu, yakıt sarfiyatı ve lastiğin yıpranmasını etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Aracınızın lastik boyutlarına göre hava basılması gerekiyor. Genellikle kapı içleri, torpido gözünün içinde ya da aracın kullanma kılavuzunda lastiklere hangi değerde hava basılması gerektiği yazıyor. Bu bölümlerde hava basma değerini bulamadıysanız lastiğinizin üzerinde bulunan çap, genişlik, ve yükseliğine göre akaryakıt istasyonlarında bulunan hava pompalarının önündeki tablodan doğru değeri tespit edebilirsiniz.

Uygun olmayan lastik hava değeri ile yola devam ederseniz aracınızın direksiyonunda çekme, sapma, lastiğin yıpranmasının artması ve yüksek yakıt sarfiyatıyla karşılaşabilirsiniz. Aracınızın rot ayarı ve ön düzen elemanlarında herhangi bir sorun olmadığından eminseniz ve düz yolda bir yöne doğru çekme gerçekleşiyorsa lastik havaları eksilmiş olabilir.

MUTLAKA BALANS AYARI YAPTIRIN!

Kışlık lastikler söküldükten sonra takılan yazlık lastiklere balans ayarı yaptırmadan kullanmayın. Balans ayarı yapılmamış lastikler direksiyonda titreme, çekme, ön düzen elemanlarının yıpranmasına, aks bilyalarına zarar verir. Ayrıca arabanın yalpalayarak yol almasına neden olur.

YAZ LASTİĞİ NEDİR?

Yaz lastikleri, kış dışında kalan tüm mevsimlerde performanslı olarak kullanılabilir. Yaz lastikleri ılımlı hava koşulları için tasarlanmış olan lastiklerdir ve dört mevsim lastikleri ile benzerlik gösterir. ... Yaz lastiklerinin üzerinde bulunan diş desenleri ve kauçuk bileşimi, aracın yola daha iyi tutunmasını sağlar.