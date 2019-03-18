Yazi lastiği ne zaman takılacak? Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenlik bir sürüş ağlayan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlamıştı. Sürüş güvenliği için gerçekleştirilen bu uygulamanın hangi tarihte biteceği merak konusu oldu. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artış göstermesi ile birlikte sürücüler yaz lastiğinin hangi tarihte takılacağını araştırıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman bitecek? 2019 yaz lastiği ne zaman takılır?

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan 2019'da sona erecek.

Böylelikle, araçlarda yaz lastiklerinin 1 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanması gerekiyor. Sürücülerin güvenlik açısından yaz lastiklerini takmaları şart.

YAZ LASTİĞİ NASILDIR?

Yaz lastikleri aracın yola daha iyi tutunması için tasarlanır. Kauçuk birleşimi ve sırt desenleri ile kış lastiklerine göre sığ oyuklara sahiptir. Böylelikle aracın yola daha iyi temas etmesi sağlanır.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.