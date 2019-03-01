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  • 01.03.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 17:12

el-Born modelini tanıttı! 2019 modelinin özellikleri neler?

'in sahip olduğu İspanyol otomotiv markası , elektrikli modelinin tanıtımını yaptı. Akıllı park asistanı da dahil birçok özellikle beraber gelecek olan 'un Volkswagen Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte 'un özellikleri...

SEAT el-Born modelini tanıttı

İspanyol otomobil devi Seat, el-Born adını verdiği ilk elektrikli aracı tanıttı ve görsellerini paylaştı. Seat'ın Volkswagen Grubu'nun MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edeceği ilk elektrikli aracının ön gösterimini Cenevre'de sergileyeceği bir konseptle yapacak.

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