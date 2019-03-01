İspanyol otomobil devi Seat, el-Born adını verdiği ilk elektrikli aracı tanıttı ve görsellerini paylaştı. Seat'ın Volkswagen Grubu'nun MEB elektrikli araç platformu üzerine inşa edeceği ilk elektrikli aracının ön gösterimini Cenevre'de sergileyeceği bir konseptle yapacak.
SEAT el-Born modelini tanıttı! 2019 SEAT el-Born modelinin özellikleri neler?
Volkswagen'in sahip olduğu İspanyol otomotiv markası SEAT, elektrikli modelinin tanıtımını yaptı. Akıllı park asistanı da dahil birçok özellikle beraber gelecek olan SEAT el-Born'un Volkswagen Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte 2019 SEAT el-Born'un özellikleri...
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